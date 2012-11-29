〔台湾汇市〕台币搭台股顺风车收升,外资及出口商美元卖盘增

* 午前油款美元买盘主导盘面

* 午后外资及出口商美元卖盘增

* 明日交投区重回29.100上下

路透台北11月28日电---台币兑美元TWD=TP周四收高2.8分.美国财政重燃解决希望,引领包括台股之内的多数亚股走扬,尽管午前油款的美元买盘搅局令台币偏弱表现,午后外资汇入及出口的月底抛汇为台币收回失土.但台币重回29.100后,交易员料明日再陷狭幅交投.

汇银人士指出,午前现汇市场见大量美元买盘,除了来自油款支付外,也同见寿险业者汇出海外,将台币主交投区带往29.120偏弱之上.在油款买汇需求消化完后,午后出口商在29.120-29.130间受价格吸引较为积极抛汇,加上外资看好台股的汇入陆续进场,止稳台币表现.

"台股最近是有比较强,而且出口商的卖压还是有."一本地银行交易员称.

交易员指出,台股近来除指数扬升外,成交量也有所放大,今日成交近千亿台币,摆脱此前单日交易量在400-500亿台币的窒息量,为外资建立部分信心,也确实见外资陆陆续续汇入.但他们也指出,由于国际情势尚未完全好转,台湾自身经济要能逐渐从谷底扬升,明年第一季将较为明确,此前台币恐仍在当前水准徘徊.

台股加权指数.TWII周四收盘上涨0.92%报7,503.55点;外资及陆资今日在台股大幅买超106.12亿台币,再度转卖为买.[ID:nST0581699]

交易商判断,亚洲主要国家外汇当局都留意本币过度升值的风险,亚币近来波动幅度有所收敛,台币更是此间的领头羊,年底前难以期待价格有所突破.但近来政府做多台股的政策令外资有所回流,则显示在成交量的放大上.

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币跟随现汇市场脚步,盘中起起伏伏,但收盘前各天期报价的折价幅度较上日扩大,一周期报价回到平盘附近,显示看升台币情绪回暖.

美国预算问题达成协议的希望重燃支撑多数新兴亚币,但地区货币面临外汇当局干预本币升势的威胁.[EMRG/SGCN]

本周重要事件包括周五欧元区10月失业率、日本公布CPI、失业率及工业生产.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.147 29.175 29.100-29.197 29.175 7.86 7.32

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.103 29.128 29.098-29.148 29.119 3.40 3.56

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.055/-0.035 -0.035/-0.025

美元/台币六个月期 -0.290/-0.260 -0.265/-0.235

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