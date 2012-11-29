澳洲经济指标总览--11月29日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 12月3日
(较前月) 9月 +0.5% +0.3%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第二季 赤字11.801 赤字12.997 12月4日
商品与服务贸易收支 逆差1.382 逆差2.013
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第二季 +0.6% +1.4% 12月5日
(较上年同期) +3.7% +4.3%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 10月 +10.7 +14.5 12月6日
--全职 +18.7 +32.1
--兼职 -8 -17.7
失业率 5.4% 5.4%
就业参与率 65.1% 65.2%
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 12月7日
商品及服务收支(亿澳元) 9月 逆差14.56 逆差18.76
出口(较前月) -1% -3%
进口(较前月) -2% -1%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第三季 +1.4% +0.5% 1月23日
(较上年同期) +2.0% +1.2%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.5%
(较上年同期) +2.4% +2.0%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.8% +0.7%
(较上年同期) +2.6% +1.9%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第三季 -2.4% +2.4% 1月31日
出口物价(较前季) -6.4% +1.0% (完)
--整理 张若琪
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。