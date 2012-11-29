〔台湾债市〕公债RP利率持稳,银行低利找券令区间低位有压

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北11月29日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四交投以区间低位为主.交易商表示,因本旬底市场资金比较宽松,月底紧缩效应并未浮现,预期下旬初不排除RP利率区间低位向下测试.
交易商认为,时序虽逢月底,银行、投信资金仍相当宽裕,RP市场以到期续作为主,少数新承作公债RP利率成交在0.70%,创去年10月以来的区间低位,成交对象多来自银行端,而投信端月底也未见赎回压力,多少受惠于寿险业资金流入货币型基金.
"银行钱多低利找券,压低RP利率区间低位."一证券商交易员说.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%,少数成交在0.70%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.83%,少数成交在0.80%.
交易商指出,本周紧缩因素尚有周五30亿台币的台电公司债交割.(完)
--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。