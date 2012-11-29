〔台湾债市〕公债RP利率持稳,银行低利找券令区间低位有压

交易商认为,时序虽逢月底,银行、投信资金仍相当宽裕,RP市场以到期续作为主,少数新承作公债RP利率成交在0.70%,创去年10月以来的区间低位,成交对象多来自银行端,而投信端月底也未见赎回压力,多少受惠于寿险业资金流入货币型基金.