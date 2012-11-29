版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 12:18 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率持稳,银行低利找券令区间低位有压

路透台北11月29日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四交投以区间低位为主.交易商表示,因本旬底市场资金比较宽松,月底紧缩效应并未浮现,预期下旬初不排除RP利率区间低位向下测试.

交易商认为,时序虽逢月底,银行、投信资金仍相当宽裕,RP市场以到期续作为主,少数新承作公债RP利率成交在0.70%,创去年10月以来的区间低位,成交对象多来自银行端,而投信端月底也未见赎回压力,多少受惠于寿险业资金流入货币型基金.

"银行钱多低利找券,压低RP利率区间低位."一证券商交易员说.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%,少数成交在0.70%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.83%,少数成交在0.80%.

交易商指出,本周紧缩因素尚有周五30亿台币的台电公司债交割.(完)

--记者 詹静宜; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐