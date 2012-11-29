〔美国政经〕部分企业界高层支持奥巴马向富人增税提议

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透华盛顿11月28日电---包括高盛(GS.N)、德勤(众信, Deloitte Touche)等公司高层在内约14位企业领袖周三与美国总统奥巴马会面,表达了对以提高富人所得税等方法来解决美国财政问题的支持.
这些企业界领袖还包括雅虎(YHOO.O)、Comcast Corp (CMCSA.O)、美国酒店联锁营运商万豪国际(Marriott International)MAR.N的高层,他们在白宫与奥巴马讨论了"财政悬崖"的解决方案.
奥巴马与企业界接触是为了寻求对其提议的支持.奥巴马有意延长对中产阶级的减税优惠,并对家庭年收入超过25万美元者加税.
与会的企业高层说,美国两党领袖必须互相妥协,而且他们暗示支持政府对像他们这样的高收入者增税.
奥巴马周二与小型企业的高层会面,并计画周五访问宾州的一家小企业,为他的提案争取支持.(完)
--编译 李婷仪;审校 李春喜/程琳
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* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资