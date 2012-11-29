〔路透调查〕英国央行新总裁卡尼上任后料将维持政策不变至少18个月

路透伦敦11月28日电---路透调查周三显示,分析师预估英国央行下任总裁卡尼至少将等到2014年下半年才会改变货币政策,因为他面临的是脚步迟滞的英国经济.

路透调查访问66位分析师,其中大多数受访者是在周一外界得知卡尼将从2013年7月起接任英国央行总裁之后接受访问的.调查结果认为,央行的3,750亿英镑量化宽松(QE)计画不会再加码.

分析师也认为利率不会从0.5%的纪录低位有所改变,至少会维持到2014年7月.这个时间是路透调查问卷所设的期限.

受访者当中,没有人认为央行12月6日会议将对利率采取动作,更确切地说,分析师认为2014年初之前利率都将按兵不动.

"货币政策委员会在11月断然拒绝扩大QE规模的选项,我们认为委员会将暂时维持静待观望的策略,"Investec分析师Philip Shaw说.

路透调查的预估中值显示,央行出台更多QE的机率为40%--比两周前调查的45%略低.

本月初的路透调查预估,英国经济今年萎缩0.1%之后,明年的国内生产总值(GDP)料将仅成长1.1%.

"虽然卡尼似乎以强硬政策闻名,但有关他对QE做为政策工具的喜好程度,以及他愿意忍受通胀高于目标的时间有多久,都还是个未知数,"Shaw说.(完)