版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 13:15 BJT

〔标题新闻〕印尼预估2012年预算赤字将扩大至相当于GDP的2.3%,因燃油补贴费用增加

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N09919J]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐