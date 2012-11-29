〔台湾股市〕上涨0.9%创逾六周收盘高位,水泥类股走高

标题新闻：摩根士丹利预计美联储可能在3月升息后，今年年内再升息两次
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路透台北11月29日电---台湾股市周四上涨0.9%,收在逾六周高点,与其他地区股市一道走高,因投资者押注水泥与汽车等防御类个股.
加权股价指数.TWII上涨68.62点,报7,503.55点,为10月9日以来的高位.
水泥类指数.TCMI与汽车类指数.TAUI涨幅均超过2%.
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为994.39亿台币,上日为714.65亿.(完)
--编译 隋芬;审校 于春红
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)