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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 13:51 BJT

〔台湾股市〕上涨0.9%创逾六周收盘高位,水泥类股走高

路透台北11月29日电---台湾股市周四上涨0.9%,收在逾六周高点,与其他地区股市一道走高,因投资者押注水泥与汽车等防御类个股.

加权股价指数.TWII上涨68.62点,报7,503.55点,为10月9日以来的高位.

水泥类指数.TCMI与汽车类指数.TAUI涨幅均超过2%.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为994.39亿台币,上日为714.65亿.(完)

--编译 隋芬;审校 于春红

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