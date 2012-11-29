〔日本经济〕日央行审议委员警告日本可能无法达到物价预估

路透日本熊本11月29日电---日本央行政策委员会审议委员白井早由里警告日本经济前景面临风险,这可能造成物价成长低于央行预测,并让市场持续预期会进一步宽松货币政策.

白井早由里重申日本央行的看法,即在2015年3月止的年度,消费者物价指数将稳定接近央行的1%目标.

但她表示,物价成长的风险"偏向下档",警告欧债问题的苦楚扩大、中国经济成长放缓及美国财政悬崖逼近,可能让日本克服通缩的进展受到耽搁.

"经济的上档和下档风险都有,我个人认为下档风险比较大,"白井早由里周四在熊本对企业领袖表示.

"我将持续不断思考如何让日本央行对日本经济当前备受挑战的环境做出最好的回应,"她表示.

外界认为白井早由里是央行九位委员中对经济最为悲观者,而且也是最急迫希望采取先发制人的宽松货币政策来阻止经济前景风险的人.(完)