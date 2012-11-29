〔日本经济〕日央行审议委员警告日本可能无法达到物价预估

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透日本熊本11月29日电---日本央行政策委员会审议委员白井早由里警告日本经济前景面临风险,这可能造成物价成长低于央行预测,并让市场持续预期会进一步宽松货币政策.
白井早由里重申日本央行的看法,即在2015年3月止的年度,消费者物价指数将稳定接近央行的1%目标.
但她表示,物价成长的风险"偏向下档",警告欧债问题的苦楚扩大、中国经济成长放缓及美国财政悬崖逼近,可能让日本克服通缩的进展受到耽搁.
"经济的上档和下档风险都有,我个人认为下档风险比较大,"白井早由里周四在熊本对企业领袖表示.
"我将持续不断思考如何让日本央行对日本经济当前备受挑战的环境做出最好的回应,"她表示.
外界认为白井早由里是央行九位委员中对经济最为悲观者,而且也是最急迫希望采取先发制人的宽松货币政策来阻止经济前景风险的人.(完)
--编译 戴素萍;审校 侯向明
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。