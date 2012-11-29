《热点透视》英国央行在卡尼接任总裁后可能出现的三项政策转变

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 张明钧

路透伦敦11月28日电---英国央行新任总裁卡尼(Mark Carney)就任后,市场应会见到该行在处理货币政策上的三项转变.

首先,卡尼的讯息传递料将比即将卸任的金恩(Mervyn King)更为明确.加拿大央行在卡尼领导下处理金融危机的手法广受好评.起初加国央行承诺将长时间施行低利率,并对此指导方针作出清楚解释.英国央行向来不会对未来利率走向发表这类声明.金恩一直以来对于提出预估多采取被动态度,并强调不可能知道经济成长及通胀可能的发展方向.卡尼(以及美国联邦储备理事会主席柏南克)则是更为明确地提出他们对于较长期经济前景的看法,以作为影响长期利率的一种方式.

其次需评估的是,卡尼如何管理九名成员中有四名为外部人士的货币政策委员会(MPC).就此情势来看,这位总裁若发现自己无法取得足够支持票数也不足为奇.金恩原本在6月时打算推动扩大印钞,但MPC表决中他以4票对5票败下阵来.在加拿大及美国,总裁/主席遂其所愿往往被视为理所当然,但在英国标准流程则是公开辩论及面临反对.

最后,卡尼可能不太乐意按下量化宽松的开关.加拿大央行并未寻求印钞,因为其不需要这么做.不过加拿大却从加元升值中感受到量化宽松的冲击.虽然卡尼曾表示,美国的量化宽松对加拿大带来"净利益",但他也敏锐地察觉到量化宽松往往会通过货币贬值发挥作用,从而导致与贸易伙伴间的汇率摩擦.

整体而言,卡尼可能会实行更为严谨的货币政策纪律.或许他会宣示维持更长时间的低利率水平、带来更为清晰的沟通模式、并降低扩大量化宽松的可能性.(完)