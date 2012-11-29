《路透碳点》页岩气的碳足迹与传统天然气相同--MIT研究报告

路透华盛顿11月28日电---根据麻省理工学院(MIT)研究人员的报告指出,页岩气生产过程中所导致的温室气体排放,并不会如以前研究所称的比传统天然气严重.

近来兴起的水力压裂法已经在美国制造出过多的廉价天然气,导致电厂转变那些使用重度碳排放的煤炭的工作方法,使其今年的碳排放量降至20年来最低水平.

但是MIT研究人员Francis O'Sullivan和Sergey Paltsev指出,最近有些报告可能过度夸大了水力压裂过程中外泄或排出的逸散性甲烷排放--那是一种可能变成温室气体的物质.

"虽然整体天然气行业需要更加努力减少排放,但是页岩气的制造并没有明显增加整体行业的碳排放量,"本项研究的作者O'Sullivan说.他也是MIT Energy Initiative的研究人员.

环保及健康团体抱怨称,水力压裂法可能破坏空气及水的供应,并警告称这项技术的影响尚未全面受到检视.

批评页岩气的人士称,如果钻井者无法使用特殊技术来捕捉逸散的气体,那么舍弃使用煤炭所避免掉的温室气体排放量也会被甲烷所取代.

有些报告例如Scottish Widows Investment Partnership在5月公布的研究称,美国企业还没有必要装设所谓的"绿色完井"技术(green completion)来捕捉逸散的甲烷.这也意谓着企业不太可能自愿装设.

去年,康乃尔大学研究人员Robert Howarth发表了一项广为流传的研究.这项报告指出,由于逸散气体排放,页岩气可能比煤炭留下更多的碳足迹.

不过MIT的O'Sullivan主张,业者若不补捉逸散的气体将无法符合经济效益.

"那些研究假设所有可能的排放都将外泄,但那是不切实际的,"O'Sullivan说,"尤其是,有些州还要求以燃烧法做为最小量的气体处理方法.

该研究的共同作者Paltsev补充道,"多数的页岩气井是靠着捕捉可能的逸散甲烷来赚钱的."

研究发现,70%可能"外溢"的排放气体其实都被捕捉收集起来,这代表了页岩气生产过程的排放"明显地低于先前的预估".

他们的分析资料,来自于2010年美国五大主要页岩钻探地点约4千座油气井的数据.(完)