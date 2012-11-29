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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 14:15 BJT

〔韩国股市〕收升逾1%至三周高位,因看好美国财政问题有解

路透首尔11月29日电---韩国股市周四收升,触及三周高位,因美国财政磋商可能达成妥协的暗示刺激投资者胃纳.

汽车股和造船股上涨,起亚汽车(000270.KS)涨4.7%, STX Offshore & Shipbuilding067250.KS劲扬10.5%.

综合股价指数.KS11收升1.15%至1,934.85点,为11月7日以来最高收位.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

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东南亚股市[.SOCN]

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