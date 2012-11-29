〔台湾债市〕101/9R发行前交易殖利率收高,因美国财政悬崖问题可望有解

路透台北11月29日电---台湾10年增额券101/9R发行前交易殖利率周四微幅收高.受美国财政悬崖问题可望解决,带动包括台股在内的多数亚股上涨影响,不过市场交投意愿低落,盘面呈现量缩整理格局.

交易商普遍认为,以目前全球经济局势观察,明年上半年结束前,央行都将因基本面疲弱,而持续维持适度宽松的货币政策.为妥适去化资金,殖利率逢弹承接、藉养券获取固定收益仍是最佳策略.在此情形下,债市殖利率难脱盘整走势,明日101/9R发行前交易殖利率区间在1.13-1.14%.

"原以为增额券出来会将殖利率打上去,但没想到却是空单回补,现在只能短线抛补了."一大型证券商交易员说.

另一大型公股银行交易员则认为,年底到了,交易商不会刻意押大部位进出,只要外在环境没有明显改变,债市仍以狭幅整理为主.

美国10年期公债价格周四在亚洲市场走低.有关美国"财政悬崖"问题将在未来数周内得到解决的憧憬推动股市上扬,债市从中获得指引.指标10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)周四升至1.643%,纽约周三尾盘报1.623%.[US/NCN]

台湾股市加权股价指数.TWII周四上涨0.9%,收在逾六周高点,与其他地区股市一道走高,因投资者押注水泥与汽车等防御类个股.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9R A01109R=TWO +0.21 1.1330 1.1305-1.1342 113.50

5 101/6 A01106=TWO -0.05 0.8745 0.8730-0.8745 2.00

台股在亚股普遍上扬以及政府持续释放利多带动下,今日顺利收复年线.不过对债市的影响程度却愈来愈小,交易商认为,一方面是市场资金偏多,另一方面则是债市空方的态度趋向保守.

一大型证券商交易员就说,在101/9R开始交易后,不但101/9的空单量减少,连不用成本的101/9R的空单也相当少,显示空方的心态相当谨慎.

"只要价格好,大家都有配置需求,空方难有发挥空间."一寿险交易员说.

另一银行交易员也表示,在低利率环境下,银行端对五年券的需求一直都有,长券则有寿险看顾,整条殖利率曲线难有大幅弹升机会.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1305

5 101/6 A01106=TWO 0.8745

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)