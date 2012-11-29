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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 14:18 BJT

〔日本股市〕日经指数收升1.0%,受美财政协议达成希望所提振

路透东京11月29日电---日本股市日经指数周四自上交易日的一周收盘低位反弹回升,因美国决策人士发表谈话暗示在达成财政协议上有所进展,提振投资者风险胃纳.

日经指数.N225收升1.0%,至9,400.88点,升逾五日移动均线切入位9,377.65.

东证股价指数.TOPX涨1.0%至779.44.(完)

--编译 戴素萍;审校 侯向明

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