〔半导体产业〕茂德中科厂房标售流标,12月二度标售底价仍定195亿台币

路透台北11月29日电---台湾半官方的拍卖公司--台湾金服周四表示,动态随机存取记忆体(DRAM)厂商、现已步入重整程序的茂德5387.TWO标售中科厂房一案流标,12月12日将第二次标售.

台湾的银行团总计对茂德仍有570亿台币的债权,银行团在下半年申请重整茂德并已获法院通过.重整人并委托台湾金服标售茂德中部科学园区厂房和机器设备等,底标定在195亿台币,今日开标.

尽管今日标售流标,但茂德重整人吕东英在拍卖现场表示,第二次标售的底标不变,仍维持195亿台币.

尽管先前曾有多次传闻,包括Global Foundries、台积电(2330.TW)及联电(2303.TW)对标购茂德的中科12寸晶圆厂有兴趣,但周四的标售过程因标售公司的保证金15亿台币并未存入指定帐户内,因此流标.

吕东英表示,据他的了解本次标售国内、外厂商都有,近一个月以来曾有二家外国公司多次来茂德中科园区看过厂,显露出高度兴趣,但因保证金存入不及,令本次标售流标.他仍然对下月的标售结果展露信心.

DRAM产业原属资本高度密集,厂商多向银行借入大额资金以扩充产能抢市,但近年DRAM价格迟迟无法回升,令厂商亏损持续扩大,且面临倒闭危机.

除了主导全球市场的三星(005930.KS)及海力士(000660.KS)之外,日本尔必达[ELPDF.PK]也面临被美光(MU.O)收购的命运.

尽管过程波折,美光收购尔必达的过程已有进展.[ID:nSB2078479]交易若能达成,美光将位列韩国三星电子(005930.KS)之后,成为全球第二大DRAM芯片生产商.

而继茂德之后,台湾厂商力晶5346.TWO也落入纾困窘境,债权银行后续将召开会议,讨论力晶448.7亿台币的债权未来的重组方案.

茂德公司原本曾经委托财务顾问--安侯建业联合会计师事务所(KPMG台湾)协调茂德与银行团谈判,并希望引入策略投资人对股权的投资.

茂德股票已暂停交易,并已于3月26日除牌.(完)