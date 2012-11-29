〔日本股市〕日经指数收升1.0%,受美财政协议达成希望所提振(更新版)

路透东京11月29日电---日本股市日经指数周四自上交易日的一周收盘低位反弹回升,因美国决策人士发表谈话暗示在达成财政协议上有所进展,提振投资者风险胃纳.

日经指数.N225收升1.0%,至9,400.88点,升逾五日移动均线切入位9,377.65.

美国众议院议长贝纳乐观表示,共和党或能与白宫达成妥协,避免财政危机.[ID:nSB2119821]财政悬崖--即明年自动生效的约6,000亿美元增税减支举措可能把美国再次拖入衰退,并拖累全球经济前景.