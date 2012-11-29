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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 16:20 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2930和1.2900-10有买盘

0756GMT

* 1.2880有些许停止单及大批买单,下方有停止单

* 卖单挂在1.2970-80、1.3000,停止单在1.3020,大笔卖单一路挂到1.3050

* 技术讯号多空参杂,周三的价格波动推翻反转讯号

* 若不能守住1.29,对于观察蜡烛图(K线图)的人士而言是一警讯

* 最接近现汇价格、纽约时段到期的期权执行价为1.2900、1.2920、1.2925及1.30 (完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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