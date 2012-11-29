〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小涨,尾随股市和油价涨势

路透东京11月29日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四小幅上扬,尾随股市和油市涨势,但沪市下跌加上需求低迷的疑虑限制了期胶涨幅.

"受股市和油价上涨的扶助,市场勉力维持在平盘上方,但交投偏淡,且上海市场下跌,都重压TOCOM市场."Fujitomi Co分析师Toshitake Tazawa表示.