〔台湾央行〕共发行303亿台币存单,发行余额增63亿

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北11月29日电---台湾央行周四公布,今日共发行303亿台币存单,若相较存单到期金额240亿,存单发行余额增63亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 252
91天期 0.93 44
182天期 1.05 7
央行上日共发行2,900亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)6,011.55亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周三超额准备为负47亿台币;累计超额准备为负530亿台币,加计前期1%的超额准备为377亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选