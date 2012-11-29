版本:
中国
市场报道 | 2012年 11月 29日 星期四 17:22 BJT

欧洲已公布经济指标--2012/11/29

国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)

国内生产总值(GDP):

英国 第三季 +1.0-@-r -0.4-@-f -0.1-@-r

德国 第三季　 +0.2-@-f +0.3-@-f +0.4-u-f

法国 第三季 +0.2-p -0.1-r +0.2-p

意大利 第三季　 -0.2-p -0.7-r -2.4-p

消费者物价指数(CPI):

英国 10月 +0.5 +0.4 +2.7

德国 11月 -0.1-p 持平-f +1.9-p

法国(HICP) 10月 +0.2 -0.3 +2.1

意大利(HICP) 10月 +0.3-f +2.1-f +2.8-f

生产者物价指数(PPI):

英国 10月 +0.1 +0.5-r +2.5

德国 10月 持平 +0.3 +1.5

法国 9月 +0.3 +1.3 +2.9

意大利 9月 　 -0.1 +0.8-r +2.6

失业率: 当月(季)% 上月(季)%

英国 10月　 4.8-@-p 4.8-@-r

德国 11月 6.9-@ 6.9-@-r

法国 第二季 10.2-@ 10-@-r

意大利 9月 10.8-@ 10.6-@-r

(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)

--整理 蔡美珍; 审校 张明钧

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐