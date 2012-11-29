〔表格〕英国11月CBI零售销售差值为正33,远高于市场预期

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透伦敦11月29日电---英国工业联盟(CBI)周四公布,11月零售销售差值为正33,市场预估为正18,10月时为正30.
已公布的零售销售活动
-------------------2012-------------------
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
已公布的年度零售销售量
+33* +30 +6 -3 +11 +42 +21
年度销售量三个月移动均值
+23 +11 +5 +17 +25 +19 +5
预期中的零售销售活动
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月
预期中的年度销售量
+25 +27 +15 +6 +3 +32 +25
预期中的年度销售量三个月移动均值
+22 +16 +8 +14 +20 +25 +13 (完)
* 为6月以来最高
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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