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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 19:08 BJT

〔表格〕英国11月CBI零售销售差值为正33,远高于市场预期

路透伦敦11月29日电---英国工业联盟(CBI)周四公布,11月零售销售差值为正33,市场预估为正18,10月时为正30.

已公布的零售销售活动

-------------------2012-------------------

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

已公布的年度零售销售量

+33* +30 +6 -3 +11 +42 +21

年度销售量三个月移动均值

+23 +11 +5 +17 +25 +19 +5

预期中的零售销售活动

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

预期中的年度销售量

+25 +27 +15 +6 +3 +32 +25

预期中的年度销售量三个月移动均值

+22 +16 +8 +14 +20 +25 +13 (完)

* 为6月以来最高

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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