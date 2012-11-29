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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 21:56 BJT

〔表格〕美国10月建筑许可修正为月减2.5%,年率修正为86.8万户

路透11月29日电---美国商务部周四对11月20日公布的建筑许可数据做出修正,美国10月建筑许可修正至月减2.5%,前值为减少2.7%;年率修正至86.8万户,前值为86.6万户.

经季节调整后的房屋建筑许可如下:

变动百分比(%) 10月 前值 9月 前值 12年10月/11年10月 前值

建筑许可　 -2.5 -2.7 11.1 11.1 30.1 29.8

年率(千户) 10月 前值 9月 前值 11年10月 前值

建筑许可　 868 866 890 890 667 667 (完)

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--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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