〔表格〕美国10月建筑许可修正为月减2.5%,年率修正为86.8万户

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透11月29日电---美国商务部周四对11月20日公布的建筑许可数据做出修正,美国10月建筑许可修正至月减2.5%,前值为减少2.7%;年率修正至86.8万户,前值为86.6万户.
经季节调整后的房屋建筑许可如下:
变动百分比(%) 10月 前值 9月 前值 12年10月/11年10月 前值
建筑许可 -2.5 -2.7 11.1 11.1 30.1 29.8
年率(千户) 10月 前值 9月 前值 11年10月 前值
建筑许可 868 866 890 890 667 667 (完)
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--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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