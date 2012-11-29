〔表格〕加拿大第三季经常帐赤字扩大至189.1亿加元

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透11月29日电---加拿大统计局周四公布的数据显示,加拿大第三季经常帐赤字为189.1亿加元,第二季修正后为赤字183.8亿加元.
以下为经季节调整的经常帐数据(单位:10亿加元)
2012年第三季 第二季 第二季 2011年第三季
(修正) (前值)
经常帐 -18.909 -18.380 -18.372 -11.036
商品贸易 -4.837 -3.641 -3.034 +1.280
服务贸易 -6.281 -5.994 -5.620 -5.909
投资收入 -6.259 -7.467 -8.679 -5.020
分析师平均预估第三季经常帐赤字为192.0亿加元.(完)
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--编译 张明钧;审校 蔡美珍
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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