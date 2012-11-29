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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 22:01 BJT

〔表格〕加拿大第三季经常帐赤字扩大至189.1亿加元

路透11月29日电---加拿大统计局周四公布的数据显示,加拿大第三季经常帐赤字为189.1亿加元,第二季修正后为赤字183.8亿加元.

以下为经季节调整的经常帐数据(单位:10亿加元)

2012年第三季 第二季 第二季 2011年第三季

(修正) (前值)

经常帐 -18.909 -18.380 -18.372 -11.036

商品贸易 -4.837 -3.641 -3.034 +1.280

服务贸易 -6.281 -5.994 -5.620 -5.909

投资收入 -6.259 -7.467 -8.679 -5.020

分析师平均预估第三季经常帐赤字为192.0亿加元.(完)

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--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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