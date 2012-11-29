〔表格〕美国第三季GDP环比年率上修为增长2.7%,略低于预估

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透11月29日电---美国商务部周四公布:
第三季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第三季 第二季 2011年
修正值 终值
实质GDP环比年率 2.7 1.3 1.8
国内产品最终销售 1.9 1.7 2.0
个人消费支出(PCE)物价指数 1.6 0.7 2.4
核心PCE物价指数 1.1 1.7 1.4
GDP隐性平减指数 2.8 1.5 2.1
消费者支出 1.4 1.5 2.5
耐久财(耐用品) 8.7 -0.2 7.2
非耐久财 1.1 0.6 2.3
服务业 0.3 2.1 1.9
企业投资 -2.2 3.6 8.6
房屋投资 14.2 8.5 -1.4
出口 1.1 5.3 6.7
进口 0.1 2.8 4.8
政府采购 3.5 -0.7 -3.1 (完)
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--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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