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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 21:51 BJT

〔表格〕美国第三季GDP环比年率上修为增长2.7%,略低于预估

路透11月29日电---美国商务部周四公布:

第三季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第三季 第二季 2011年

修正值 终值

实质GDP环比年率 2.7 1.3 1.8

国内产品最终销售 1.9 1.7 2.0

个人消费支出(PCE)物价指数 1.6 0.7 2.4

核心PCE物价指数 1.1 1.7 1.4

GDP隐性平减指数 2.8 1.5 2.1

消费者支出 1.4 1.5 2.5

耐久财(耐用品) 8.7 -0.2 7.2

非耐久财 1.1 0.6 2.3

服务业 0.3 2.1 1.9

企业投资 -2.2 3.6 8.6

房屋投资 14.2 8.5 -1.4

出口 1.1 5.3 6.7

进口 0.1 2.8 4.8

政府采购 3.5 -0.7 -3.1 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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