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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 17:18 BJT

〔台湾债市〕101/9R期10年公债中,银行业卖超6亿台币

路透台北11月29日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年增额公债101/9RA01109R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 2.50 8.50 -6.00

票券业 2.00 0.00 +2.00

证券业 11.00 7.00 +4.00 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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