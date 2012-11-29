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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 22:01 BJT

〔表格〕加拿大10月生产者物价指数(PPI)较前月下跌0.1%

路透11月29日电---加拿大统计局周四公布,加拿大10月生产者物价指数(PPI)较前月下跌0.1%,较上年同期下滑0.2%.

工业品价格(变动百分比%)

较上月变动 较上年同期变动

10月 9月(修正) 9月(前值) 10月 9月(修正) 9月(前值)

总体 -0.1 +0.5 +0.5 -0.2 -0.3 -0.3

扣除石油/煤炭 +0.2 +0.1 +0.2 -0.4 -0.7 -0.7

原材料价格指数(变动百分比,%)

较上月变动 较上年同期变动

10月 9月(修正) 9月(前值) 10月 9月(修正) 9月(前值)

总体 0.0 +1.3 +1.3 -2.8 -3.9 -3.9

扣除矿物燃料 -0.5 +1.8 +1.7 -0.2 -2.4 -2.5 (完)

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--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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