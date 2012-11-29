〔表格〕加拿大10月生产者物价指数(PPI)较前月下跌0.1%

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透11月29日电---加拿大统计局周四公布,加拿大10月生产者物价指数(PPI)较前月下跌0.1%,较上年同期下滑0.2%.
工业品价格(变动百分比%)
较上月变动 较上年同期变动
10月 9月(修正) 9月(前值) 10月 9月(修正) 9月(前值)
总体 -0.1 +0.5 +0.5 -0.2 -0.3 -0.3
扣除石油/煤炭 +0.2 +0.1 +0.2 -0.4 -0.7 -0.7
原材料价格指数(变动百分比,%)
较上月变动 较上年同期变动
10月 9月(修正) 9月(前值) 10月 9月(修正) 9月(前值)
总体 0.0 +1.3 +1.3 -2.8 -3.9 -3.9
扣除矿物燃料 -0.5 +1.8 +1.7 -0.2 -2.4 -2.5 (完)
浏览加拿大数据相关新闻,请点选[ECI-CA-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选