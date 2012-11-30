〔台湾货币市场〕11月30日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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路透台北11月30日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,999亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3,027.55亿台币TWNCDTB1:
12/01 389.50亿
12/02 2,416.05亿
12/03 222.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--12/3:"财101-9期"国库券发行,金额300亿台币,期限364天期.11月30日标售.
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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