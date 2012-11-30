台湾经济指标预测--11月30日至2013年2月23日

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北11月30日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------12月3日当周----------------------------------------- 12/5 0830 消费者物价指数(CPI) 11月 -- +2.36%(年变动率) 12/5 1610 外汇存底 11月底 -- 3,992.16亿美元 12/7 1600 商品出口 11月 -- -1.90%(年变动率) 12/7 1600 商品进口 11月 -- -1.80%(年变动率) -------------------------------12月17日当周----------------------------------------- 12/20 1600 外销订单 11月 -- +3.2%(年变动率) 12/22 0830 季调失业率 11月 -- 4.30% -------------------------------12月24日当周--------------------------------------- 12/24 1600 工业生产 11月 -- +4.56%(年变动率) 12/25 1610 M2货币总计数 11月 -- +3.29%(年变动率) -------------------------------2月18日当周----------------------------------------- 2/23 1620 经常帐 第四季 -- 顺差116.4亿美元 -- -- 央行理监事会议 第四季 -- 重贴现率1.875% -- -- 国内生产总值(GDP) 第四季 -- +0.98%(年变动率) (完) --记者 高洁如; 审校 杨淑祯 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选