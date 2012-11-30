台湾已公布经济指标--2012/11/30

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 10月 +4.56% +2.88%-r 12/24 --
季调失业率 10月 4.30% 4.30% 12/22 --
消费者物价指数(CPI)(y/y)10月 +2.36% +2.96% 12/5 --
外汇存底(亿美元) 10月底 3,992.16 3,979.54 12/5 --
商品出口(y/y) 10月 -1.90% +10.4% 12/7 --
商品进口(y/y) 10月 -1.80% +1.3% 12/7 --
M2货币总计数(y/y) 10月 3.29% +3.96% 12/25 --
外销订单(y/y) 10月 +3.2% 1.9% 12/20 --
经常帐盈余(亿美元) 第三季 +116.4 +107.7-r 2/23 --
国际收支(亿美元) 第三季 +37.0 +31.1 2/23 --
国内生产总值(GDP) 第三季 +0.98% -0.12%-r -- --
重贴现率(%) 9月20日 1.875% 1.875% -- --
注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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