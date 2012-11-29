〔台湾货币市场〕短率稳势不改,但月底将近资金不若先前充裕(更新版)

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增拆款及超额准备最新数字)
* 月底将近资金不若先前宽裕
* 整体而言仍属平稳
* 留意明日波动较大
记者 高洁如
路透台北11月29日电---台湾银行间短率周四维持稳势.时近月底市场资金不若先前宽裕,但供给倒也不缺,短率大致平稳.
交易人士表示,市场的游资不算太多,尤其是外商银行的资金水位明显短少之下,只剩很少数本地银行有较高水位的资金待拆出;而目前整体银行的积数虽仍呈负数,不过部分银行也开始回补准备数字.他们预期,明天为本月最后一个交易日,虽然资金会微紧,但利率走升的幅度可能还是相对较小.
"今天大概多数(银行)都是平平的,"一位外商银行资金调度人士表示.
也有本地银行资金调度人士提醒,外商银近期在市场拆入的大笔金额大都在明日到期,明日资金情势虽不一定会太紧,但波动较大却是可以确定的.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,上日收在0.385%.今日区间在0.295-0.46%,同于上日.
一周(2-7天)拆款区间落在0.388-0.52%;上日在0.388-0.49%.
**短票利率持平**
票券商表示,尽管银行间的资金稍少,但寿险业及投信的资金却充沛且不虞匮乏,因此短票的利率大致持平不变.
交易员并称,明天虽是月底最后一个交易日,但票量倒也没有增加太多,应能顺利度过月底.
一个月短票成交利率主要在0.77%,少部分成交在0.78%.
台湾央行今日共发行303亿台币存单,若相较存单到期金额240亿,存单发行余额增63亿.[TW/MMTCN]
拆款中心资料PIBC显示,周四超额准备为395亿台币;累计超额准备为负135亿台币,加计前期1%的超额准备为772亿台币.
**公债RP利率多在区间低位**
公债10天期附买回(RP)利率周四交投以区间低位为主.交易商表示,因本旬底市场资金比较宽松,月底紧缩效应并未浮现,预期下旬初不排除RP利率区间低位向下测试.
交易商认为,时序虽逢月底,银行、投信资金仍相当宽裕,RP市场以到期续作为主,少数新承作公债RP利率成交在0.70%,创去年10月以来的区间低位,成交对象多来自银行端,而投信端月底也未见赎回压力,多少受惠于寿险业资金流入货币型基金.
"银行钱多低利找券,压低RP利率区间低位."一证券商交易员说.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%,少数成交在0.70%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.83%,少数成交在0.80%.
交易商指出,本周紧缩因素尚有周五30亿台币的台电公司债交割.(完)
--集体采写 董永年; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。