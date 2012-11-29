〔国际油市〕柴油裂解价差跌至七个交易日新低,因中国出口扩增

路透新加坡11月29日电---亚洲柴油裂解价差周四连续第三日下跌,来到逾一周低点,交易商称此乃因中国出口增加.

12月柴油裂解价差周四下跌0.14美元至每桶17.56美元,为11月20日触及17.04以来的最低.

中国11月及12月柴油出口预料较10月倍增,因经济放缓之际工业需求仍不振.

产业消息人士表示,中国石化及中国石油两大炼油业者料将在11月及12月每月出口约30-35万吨柴油,较10月出口量倍增.

消息人士并称,西太平洋石油化工罕见地在11月及12月出口两批柴油船货,而多年来该公司主要供应国内市场.

"在中国内需降温后,近期柴油出口增加.产业接获的耶诞节订单很糟,"一名熟知中国市场状况的消息人士表示.

"我甚至无法确定农历春节前的需求会不会上升,但希望会."

另一方面,交易商称印度柴油出口料将较10月减少,因国内需求显然增加.

但他们补充道,需求还不足以吸收所有额外的供给.

现货交易方面,兴隆从壳牌买进10万桶12月14-18日装运的航煤船货,每桶较新加坡报价折价0.2美元.(完)