〔国际油市〕柴油裂解价差跌至七个交易日新低,因中国出口扩增

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月29日电---亚洲柴油裂解价差周四连续第三日下跌,来到逾一周低点,交易商称此乃因中国出口增加.
12月柴油裂解价差周四下跌0.14美元至每桶17.56美元,为11月20日触及17.04以来的最低.
中国11月及12月柴油出口预料较10月倍增,因经济放缓之际工业需求仍不振.
产业消息人士表示,中国石化及中国石油两大炼油业者料将在11月及12月每月出口约30-35万吨柴油,较10月出口量倍增.
消息人士并称,西太平洋石油化工罕见地在11月及12月出口两批柴油船货,而多年来该公司主要供应国内市场.
"在中国内需降温后,近期柴油出口增加.产业接获的耶诞节订单很糟,"一名熟知中国市场状况的消息人士表示.
"我甚至无法确定农历春节前的需求会不会上升,但希望会."
另一方面,交易商称印度柴油出口料将较10月减少,因国内需求显然增加.
但他们补充道,需求还不足以吸收所有额外的供给.
现货交易方面,兴隆从壳牌买进10万桶12月14-18日装运的航煤船货,每桶较新加坡报价折价0.2美元.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。