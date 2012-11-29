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债券 | 2012年 11月 29日 星期四 19:44 BJT

〔伦敦美债〕公债价格下跌,美国预算协议乐观希望打压避险买气

路透伦敦11月29日电---美国公债周四下跌,因正面迹象显示,美国国会议员将达成协议,化解财政悬崖威胁后,低风险资产买需下滑.

美国总统奥巴马及众议院议长贝纳周三发表谈话后,美债期货TYv1在欧洲市场延续跌势,脱离近日高点,下跌4/32,报133-55/64.

奥巴马及贝纳皆透露看好将达成协议,避免明年启动6,000亿美元增税减支.

"(这些谈话)重新燃起年底前达成财政协议的希望.风险资产市场因而受惠,昨天核心公债的避险部位出现解除,"RIA Capital Markets分析师Nick

Stamenkovic称.

交易商称欧元区情势发展亦促成美债下跌,希腊债务危机疑虑缓解,激发风险意愿上升,压抑优质公债吸引力.

"欧元区二线国家公债出现买盘,所以我想我们也会见到一些美债及德债卖盘...这推动了核心公债部位遭解除,"一交易员称.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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