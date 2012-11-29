〔伦敦美债〕公债价格下跌,美国预算协议乐观希望打压避险买气

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透伦敦11月29日电---美国公债周四下跌,因正面迹象显示,美国国会议员将达成协议,化解财政悬崖威胁后,低风险资产买需下滑.
美国总统奥巴马及众议院议长贝纳周三发表谈话后,美债期货TYv1在欧洲市场延续跌势,脱离近日高点,下跌4/32,报133-55/64.
奥巴马及贝纳皆透露看好将达成协议,避免明年启动6,000亿美元增税减支.
"(这些谈话)重新燃起年底前达成财政协议的希望.风险资产市场因而受惠,昨天核心公债的避险部位出现解除,"RIA Capital Markets分析师Nick
Stamenkovic称.
交易商称欧元区情势发展亦促成美债下跌,希腊债务危机疑虑缓解,激发风险意愿上升,压抑优质公债吸引力.
"欧元区二线国家公债出现买盘,所以我想我们也会见到一些美债及德债卖盘...这推动了核心公债部位遭解除,"一交易员称.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
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* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资