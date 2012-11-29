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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 20:35 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差走坚,但现货价差跌至三个月低位

路透新加坡11月29日电---亚洲石脑油裂解价差周四走强至逾一周半高位,但现货价差持续疲软,盘旋在三个月低点附近.

多家炼厂已表示将降低开工率,以应对石化利润下滑情况,但1月上半月船货需求浮现,令交易商信心坚稳.

韩国LG化学买进至少5万吨1月上半月石脑油,成本及运费(C&F)较日本报价每吨升水8.50美元.

这个升水幅度是8月27日以来最低.

印度Reliance卖出一批5.5万吨船货,12月底由Sikka装运,较中东报价每吨升水31.00美元.

汽油裂解价差走坚0.48美元,至四个交易日高位,每桶7.31美元.汽油供应趋紧局面料将持续至2013年初,因炼厂第一季安排设备维修.

交易商持续关注台湾中油2013年汽油销售合约招标,但目前没有任何讯息.

Mabanaft向伊藤忠商事卖出一批2月上半月石脑油船货,每吨937.00美元.

Gunvor向Phillips 66买进一批95辛烷汽油船货,12月19-23日装运,每桶120.20美元.

维多向壳牌买进一批95辛烷汽油船货,12月21-25装运,每桶119.90美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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