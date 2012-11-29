〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差走坚,但现货价差跌至三个月低位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月29日电---亚洲石脑油裂解价差周四走强至逾一周半高位,但现货价差持续疲软,盘旋在三个月低点附近.
多家炼厂已表示将降低开工率,以应对石化利润下滑情况,但1月上半月船货需求浮现,令交易商信心坚稳.
韩国LG化学买进至少5万吨1月上半月石脑油,成本及运费(C&F)较日本报价每吨升水8.50美元.
这个升水幅度是8月27日以来最低.
印度Reliance卖出一批5.5万吨船货,12月底由Sikka装运,较中东报价每吨升水31.00美元.
汽油裂解价差走坚0.48美元,至四个交易日高位,每桶7.31美元.汽油供应趋紧局面料将持续至2013年初,因炼厂第一季安排设备维修.
交易商持续关注台湾中油2013年汽油销售合约招标,但目前没有任何讯息.
Mabanaft向伊藤忠商事卖出一批2月上半月石脑油船货,每吨937.00美元.
Gunvor向Phillips 66买进一批95辛烷汽油船货,12月19-23日装运,每桶120.20美元.
维多向壳牌买进一批95辛烷汽油船货,12月21-25装运,每桶119.90美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。