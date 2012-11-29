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债券 | 2012年 11月 29日 星期四 20:57 BJT

〔西班牙经济〕立即复苏的可能性仍然渺茫--OECD

路透马德里11月29日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,西班牙经济迅速复苏的可能性仍然渺茫,如果经济及金融情况要扭转,必须果决采取政策行动.

OECD在一份针对西班牙的报告中指出,除非经济成长远低于预期,否则西班牙政府应该设法达成2012年减赤目标,即赤字与国内生产总值比例为6.3%.

"立即复苏的可能性仍然渺茫,因民间部门降低杠杆过程仍有很长一段路,而政府财政与银行业间互为因果的循环仍然很强,"OECD报告称.

OECD并指出,为达成2014年减赤目标的削减支出及税制措施,及永久性的预算措施,应该明确内容.

OECD并称,西班牙需要执行进一步的结构性改革,以提高就业,特别是青年就业,进一步改革退休制度,将改善制度的长期可持续性.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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