〔国际油市〕亚洲燃料油跨月正价差走阔,库存增加

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡11月29日电---亚洲燃料油市场周四走软,在市场正价差扩大之际,库存上升.
路透资料显示,亚洲收盘时,燃料油12月/1月跨月价差跌至每吨4.75美元,为逾两年来最阔.
之后合约下跌至正价差每5.00-5.25美元.
正价差是指近月价格低于远月,显示近月需求疲软.
"随着正价差扩大,储存变得愈来愈有吸引力,"一交易商称."在需求没有什么起色之际,现在有更多供应出现,许多供给将会流入储存."
新加坡官方数据显示,11月28日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第五周上升,达到近五个月高位2,252.21万桶.
根据路透估算,12月燃料油裂解价差折价扩大1.39美元,较迪拜原油每桶折价12.88美元.
维多向兴隆卖出2万吨180-cst船货,12月23-27日装运,较1月平均报价每吨折价5.50美元,相当于较新加坡现货报价每吨折价约2.20美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。