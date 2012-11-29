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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 21:22 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油跨月正价差走阔,库存增加

路透新加坡11月29日电---亚洲燃料油市场周四走软,在市场正价差扩大之际,库存上升.

路透资料显示,亚洲收盘时,燃料油12月/1月跨月价差跌至每吨4.75美元,为逾两年来最阔.

之后合约下跌至正价差每5.00-5.25美元.

正价差是指近月价格低于远月,显示近月需求疲软.

"随着正价差扩大,储存变得愈来愈有吸引力,"一交易商称."在需求没有什么起色之际,现在有更多供应出现,许多供给将会流入储存."

新加坡官方数据显示,11月28日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第五周上升,达到近五个月高位2,252.21万桶.

根据路透估算,12月燃料油裂解价差折价扩大1.39美元,较迪拜原油每桶折价12.88美元.

维多向兴隆卖出2万吨180-cst船货,12月23-27日装运,较1月平均报价每吨折价5.50美元,相当于较新加坡现货报价每吨折价约2.20美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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