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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 21:28 BJT

〔亚洲橡胶〕11月29日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月29日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 12月 243.2 1 245.0 1

* 1月 246.0 16 247.5 11

* 2月 248.6 51 251.0 3

* 3月 251.9 246 253.8 51

* 4月 254.0 2988 256.9 599

* 5月 255.8 4257 258.6 1185

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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