〔表格〕美国第三季税后企业获利增长3.3%

标题新闻：摩根士丹利预计美联储3月将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%
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路透11月29日电---美国商务部经济分析局周四公布,美国第三季税后企业获利增加3.3%,预估为增长2.3%),第二季则为成长2.2%. 详细数据如下(经季节调整后百分比):
2012年 2012年 2011年
第三季 第二季 前值 来自现行生产 3.5 1.1 1.1 7.3 企业所得税 4.4 -2.3 -2.3 1.5 税后获利 3.3 2.2 2.2 8.9 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI] --编译 张明钧;审校 蔡美珍
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Abercrombie & Fitch股价周三收报11.69美元，周四盘初急暴涨13%，报13.21美元。(完) (编译 白云/利棣儿; 审校 母红)
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