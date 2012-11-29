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货币新闻 | 2012年 11月 29日 星期四 21:48 BJT

〔表格〕美国第三季税后企业获利增长3.3%

路透11月29日电---美国商务部经济分析局周四公布,美国第三季税后企业获利增加3.3%,预估为增长2.3%),第二季则为成长2.2%. 详细数据如下(经季节调整后百分比):

2012年 2012年 2011年

第三季 第二季 前值 来自现行生产 3.5 1.1 1.1 7.3 企业所得税 4.4 -2.3 -2.3 1.5 税后获利 3.3 2.2 2.2 8.9 (完) 浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI] --编译 张明钧;审校 蔡美珍

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