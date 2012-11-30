《台湾报摘》--经济日报11月30日

* 头版头条:

--国家通讯委员会(NCC)力促行动电话通话费有感降价,密邀五大电信公司董、总座,提出明年费率双降诉求,要求对消费者的费率一次降10%、业者间的接续费也要降价,在双重因素下,预估可带动行动电话费率一波大降价.

* 其他:

--台日昨日洽签"产业合作搭桥计画合作备忘录"(MOU),敲定太阳光电、LED、电动车等11产业"对接"合作,据了解,台湾正评估将面板提列下一波合作清单,盼在DRAM合作后,再次"联日抗韩".

--台积电(2330.TW)导入28奈米制程速度加快.中部科学园区传出,台积电中科晶圆15厂第1、2期,28奈米制程月产能已提前在本月突破5.2万片,28奈米下月的总产能已达7.5万至8万片规模,较原本6.8万片的目标明显提前,显示公司淡季不淡,接单畅旺.

--寿险业者透露,金管会最快今日就会公布不动产增值利益认列方式,据了解,将规定每家公司每年认列金额上限100亿台币,整体业界估计净值可增加千亿台币,有利信评等级提升与吸引外资投资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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