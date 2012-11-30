《台湾报摘》--工商时报11月30日

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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* 头版头条:
--缠讼十年的SOGO经营权争议再掀戏剧性发展,台北高等行政法院昨日判决远百胜诉,回复2002年远百对SOGO控股公司太平洋流通增资40亿台币登记有效,重新稳固徐旭东投资SOGO百货的法律基础.
* 其他:
--行政院昨日通过都市新条例修正案,新增钉子户拆除须经调处和司法程序、地上物未拆除前不得预售、中途撤回同意书等条款,中华民国建筑开发商业同业公会全国联合会理事长吴宝田率先开炮:政院都更修正案是"少数绑架多数",让经济动能熄火、居住安全期待落空.
--大陆国台办常务副主任郑立中昨日指出,两岸在产业合作已步上全新阶段,国台办积极推动两岸企业进行交叉持股或专利合作,郑立中表示,有关陆资持股比例应根据企业的需求,进一步放宽.
--台湾本地银行前10月获利已提前创新高,金管会昨日公布本国银行资产品质,前10月国银税前盈余达2,149亿台币,较去年同期成长19%左右,并超越去年全年获利2,000亿台币的水准,确定创下历史新高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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