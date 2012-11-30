《台湾报摘》--工商时报11月30日

* 头版头条:

--缠讼十年的SOGO经营权争议再掀戏剧性发展,台北高等行政法院昨日判决远百胜诉,回复2002年远百对SOGO控股公司太平洋流通增资40亿台币登记有效,重新稳固徐旭东投资SOGO百货的法律基础.

* 其他:

--行政院昨日通过都市新条例修正案,新增钉子户拆除须经调处和司法程序、地上物未拆除前不得预售、中途撤回同意书等条款,中华民国建筑开发商业同业公会全国联合会理事长吴宝田率先开炮:政院都更修正案是"少数绑架多数",让经济动能熄火、居住安全期待落空.

--大陆国台办常务副主任郑立中昨日指出,两岸在产业合作已步上全新阶段,国台办积极推动两岸企业进行交叉持股或专利合作,郑立中表示,有关陆资持股比例应根据企业的需求,进一步放宽.

--台湾本地银行前10月获利已提前创新高,金管会昨日公布本国银行资产品质,前10月国银税前盈余达2,149亿台币,较去年同期成长19%左右,并超越去年全年获利2,000亿台币的水准,确定创下历史新高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.