日本已公布经济指标--2012/11/30

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.9%-p +0.1%-r 12月9日 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.5% -0.4% 12月27日 --
全国核心CPI(y/y) 10月 持平 -0.1% 12月27日 --
工业生产(m/m) 10月 +1.8%-p -4.1%-r 12月14日 --
失业率 10月 4.2%-@ 4.2%-@ 12月27日 --
贸易收支(亿日圆) 10月 逆差5,490 逆差5,586 12月18日 --
所有家庭实质支出(y/y) 10月 -0.1% -0.9% 12月27日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE
参看日本经济数据相关资料,可点选ECONJP
--整理 张若琪;审校 隋芬
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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