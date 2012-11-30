〔台湾债市〕公债RP利率持平,月底资金宽松依旧少有赎回

路透台北11月30日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳在区间低位.交易商表示,本月最后一天,投信虽有些许赎回压力,但由于市场资金宽裕,很快就能完成调度.

交易商指出,今日虽有30亿台币台电公司债交割,又是本月最后一天,但还是没有缺钱的感觉.投信与寿险找券需求依旧,倒是国华人寿因被标出将RP资金抽回,惟对整体市况影响相当轻微.

"今天还是很多钱,一早投信有抽钱,但后来又回头要券."一证券商交易员说.

另一大型银行交易员则表示,由于资金需求少,因此对客户的报价也比较坚持,但多数投信与寿险业还是买帐.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%,少数成交在0.70%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.83%,少数成交在0.80%.

台湾保险安定基金周二表示,国华人寿的标售案以赔付883.68亿台币由全球人寿得标.这赔付金额创下金融机构退场的赔付最高纪录.[ID:nST0580993]

交易商指出,下周没有公债或公司债要交割,仅周一有300亿台币的国库券发行.(完)