《路透峰会》债市热潮或近尾声,避险和垃圾债券均面临泡沫问题

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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路透伦敦11月28日电---投资者对债券五年来的爱恋可能濒临瓦解,因避险债券和垃圾债券双双看似处于泡沫化.
大量的需求将主权债和公司债举债成本推至多年甚至是纪录低位,部分西方国家政府目前实际上等于还在向借钱给它们的投资人收费.
但本周参与路透2013年全球投资展望峰会的基金经理认为,债市热潮可能接近尾声,至少在风险最高和最低的债券是如此.
德盛安联资产管理投资长Andreas Utermann在峰会指出,低收益率的英国、德国、日本和美国公债受央行买盘的人为推动.
"那些部分将是最大的泡沫所在.问题不只是泡沫会不会破裂--而是必定会破."他并称,若经济能顺利趋于稳定,必然可见到那些政府公债的收益率(殖利率)大幅上升.
自2008年的危机以来,资金大量涌入债市.
但这股热潮正在退烧.美国银行/美林每月调查11月显示,基金连续五个月削减债券仓位,增持股票.
Pioneer Investments投资长Giordano Lombardo称,债市受惠于"忧虑推动的资金配置"--担心美国和中国经济增长崩溃或欧元区解体.
"尽管市场中这种忧虑还未完全消除,但我们正看到风险因素重新正常化."Lombardo说.
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投资峰会图表:
全球政府债券今年报酬率图表:
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但债市老手Loomis Sayles的Dan Fuss认为两年内仍可投入债市.
当许多央行挹注规模空前的流动性之际,很少有人敢全然摒除债券.
"资本市场中没有人有那么大胆,敢于央行作对."法银巴黎投顾投资长William de Vijlder称.(完)
--编译 张若琪; 审校 高琦
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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