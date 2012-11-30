〔新债招标〕台化10年期公司债以1.50%定价,符合市场预期--标售文件

路透台北11月30日电---台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台湾化纤(1326.TW)周五公布,标售的10年期无担保公司债,以1.50%定价,符合市场预期的1.49-1.51%.

另根据承销商提供的标售文件显示,七年期的发行利率为1.34%,略低于市场预估的1.35-1.37%.

台化今日公布的101-3期无担保公司债总金额为50亿台币,七及10年期发行量分别为28亿、22亿台币.

台化前次标售公司债是在10月初,当时10年期以1.51%定价,七年期的发行利率则为1.36%.[ID:nST0561589]

台塑集团为台湾主要公司债发行者;台化长期发行人评等为"twAA-".(完)

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