〔新债招标〕台化10年期公司债以1.50%定价,符合市场预期--标售文件

标题新闻：去年葡萄牙公共债务/GDP比率从前年的129%升至130.5%，接近130.6%的纪录高位-央行数据
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北11月30日电---台湾最大塑化集团--台塑集团旗下台湾化纤(1326.TW)周五公布,标售的10年期无担保公司债,以1.50%定价,符合市场预期的1.49-1.51%.
另根据承销商提供的标售文件显示,七年期的发行利率为1.34%,略低于市场预估的1.35-1.37%.
台化今日公布的101-3期无担保公司债总金额为50亿台币,七及10年期发行量分别为28亿、22亿台币.
台化前次标售公司债是在10月初,当时10年期以1.51%定价,七年期的发行利率则为1.36%.[ID:nST0561589]
台塑集团为台湾主要公司债发行者;台化长期发行人评等为"twAA-".(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选[TW-DBT-CMN]
--记者 董永年; 审校 曾祥进
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月21日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议之后，市场传言称亿滋国际(Mondelez International)将是其接下来的收购目标。
路透2月21日 - 沃尔玛周二发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。