〔澳洲股市〕收升,本周升幅创六周来最大

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透悉尼11月30日电---澳洲股市周五上涨0.6%,来到三周新高,受矿业股和银行股提振,因金属价格走坚且美股收升,协助澳股升破4,500点. 力拓(RIO.AX)跳涨2.8%,对手必和必拓(BHP.AX)升0.5%. 银行股走强,受惠于Westpac Banking Corp (WBC.AX)大涨1.1%. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数涨28.3点至4,506.0点.本周上涨2.1%,为10月初以来最大周升幅.(完) --编译 戴素萍;审校 张若琪 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。