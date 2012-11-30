〔澳洲股市〕收升,本周升幅创六周来最大

路透悉尼11月30日电---澳洲股市周五上涨0.6%,来到三周新高,受矿业股和银行股提振,因金属价格走坚且美股收升,协助澳股升破4,500点. 力拓(RIO.AX)跳涨2.8%,对手必和必拓(BHP.AX)升0.5%. 银行股走强,受惠于Westpac Banking Corp (WBC.AX)大涨1.1%. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数涨28.3点至4,506.0点.本周上涨2.1%,为10月初以来最大周升幅.(完) --编译 戴素萍;审校 张若琪 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]