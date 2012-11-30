〔台湾经济〕自由经济区有助厂商降低成本,但无法解决结构性问题--学者

路透台北11月30日电---台湾最高学术研究机构--中央研究院学者周五表示,政府目前致力发展的"自由经济区"虽有助于厂商降低生产成本,但无助于解决台湾产业结构性的问题--即过度向供给面倾斜的产业危机.

中央研究院周雨田研究员认为,台湾产业长期以来过度向供给面倾斜,注重生产技术、轻消费需求,订价策略一昧降价,是产业发展面临的危机.

他指出,过去10年以来台湾贸易条件系数(出口物价指数/进口物价指数)下跌了40%,显示台湾出口的物价10年来较进口物价下跌40%,这令厂商无法有大额利润,也令企业不愿替员工加薪.

他认为,政府目前发展自由经济区有助吸引台商来台投资,或吸引台商回台,能够简化行政手续,是行政手续的松绑,有助降低企业生产过程中产生的成本.

新加坡国立大学风险管理研究所所长段锦泉亦认为,自由经济区虽能协助厂商降低成本,但不能解决结构性的问题,例如人口老化的问题.

"它是一个提高厂商竞争力的手段,但未来还是会面临台湾结构性的问题,例如工人要从哪里来?"他说.

他并表示,目前台湾社会尚无法大幅接受外劳,因为会妨碍本地人的就业机会.他认为,台湾结构性的问题反而更该重视人口老化的问题,这个问题若不解决,未来也会衍发政府的财政税收不足等问题.

台湾政府将自由经济示范区视为改善台湾未来长期竞争力的重要政策,经建会目前已规划完毕自由经济示范区相关内容,在报告行政院之后,即将进行立法程序.并期以特别法的方式,加快推动期程.

经建会曾表示,自由经济示范区除可提升国家竞争力,也能广拓企业投资营运,并以加入"跨太平洋经济伙伴协定"(TPP)等区域经贸整合为目标.(完)