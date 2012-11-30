〔东京美债〕10年期公债价格小跌,关注美国预算协商进展

路透东京11月30日电---美国政府10年期公债价格周五在亚洲市场小跌,因股市走坚令固定收益资产失去一些避险魅力,但美国财政僵局未解之忧虑抑制跌势. MSCI明晟亚太地区(除日本外)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.6%至3月1日以来最高水准,本月有望上涨2.1%. "今天日本工业生产数据意外的好,改善了日本市场的风险胃纳,地区股市今天也走升,"一日系资产管理公司固定收益基金经理人表示.