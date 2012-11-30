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亚洲 | 2012年 11月 30日 星期五 14:39 BJT

《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆上涨,因日本投资者买进

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* 薪酬日及月底买需令美元/日圆在定盘前受追捧

* 之后日本银行积极买进欧元/日圆及美元/日圆,推动其升势

* 有一些资金流动是和月底及购并活动有关

* 美元/日圆因空头回补而升至82.55

* 欧元/日圆在106.80上方、107.00和107.15的停止单遭到触发后高见107.29.(完)

--编译 戴素萍;审校 白云

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