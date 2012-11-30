《汇市简讯》美元/日圆和欧元/日圆上涨,因日本投资者买进

标题新闻：1月全球粗钢产量同比增加7%至1.37亿吨，中国产量增7.4%至6,720万吨-世界钢铁协会
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0615GMT
* 薪酬日及月底买需令美元/日圆在定盘前受追捧
* 之后日本银行积极买进欧元/日圆及美元/日圆,推动其升势
* 有一些资金流动是和月底及购并活动有关
* 美元/日圆因空头回补而升至82.55
* 欧元/日圆在106.80上方、107.00和107.15的停止单遭到触发后高见107.29.(完)
--编译 戴素萍;审校 白云
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短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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