〔台湾债市〕101/9R发行前交易殖利率收高,台股强势打击多方信心

路透台北11月30日电---台湾10年增额券101/9R发行前交易殖利率周五收高,不脱量缩整理格局.虽然台股强势打击台债多方信心,但空方操作却也戒慎恐惧,双方都不愿出手下,令101/9R成交值仅25亿台币.

交易商认为,若以债市交易气氛保守,但市场资金依旧宽裕的环境观察,101/9R在下月13日标售前,发行前交易殖利率都难以脱离狭幅盘整格局.下周市场观察重点在于美国"财政悬崖"问题解决进度,以及台股是否仍延续涨升格局,101/9R交易区间看在1.125-1.145%.

"今天气氛适合做空,但殖利率就是上不去."一大型证券商交易员说.

另一大型票券商交易员则称,股市若续强,对债市的影响顶多是殖利率无法再创新低,因为市场资金相对宽裕,金融机构仍有去化压力,殖利率弹高,还是有一堆买盘等着承接.

台湾股市周五收高1%,创下近八周最高收位,表现超越多数地区股市.加权股价指数.TWII收高76.62点,报7,580.17点.股价指数11月上涨近6%,为2月以来最大月度涨幅.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

30 101/8 A01108=TWO +0.10 1.7015 1.7015-1.7015 0.50

10 101/9R A01109R=TWO +0.15 1.1345 1.1323-1.1345 25.00

今日364天期国库券的决标贴现率为0.70%,意外高于市场预期的0.68%附近,且投标倍数仅有2.0倍.有交易商认为,这可能是因为该券的存续期长达一年,买盘对未来的利率环境能否维持在低档存疑所致.

"债市交易也一样,短券表现强于长券."一票券商交易员说.

另一证券商交易员表示,这期国库券的决标利率比8月中同期券还低了8个基点,不能代表市场对短率走势的看法已经改变.虽然投标倍数低了一点,但也是因为一周内有两期国库券标售所致.

"市场资金还是很宽松."他说

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 1.7015

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1315

5 101/6 A01106=TWO 没有成交

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)