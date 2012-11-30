〔台湾货币市场〕短率稳于低位,上日准备部位骤升令月底资金转松

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
* 月底最后一日平稳宽裕
* 下周预料利率仍
记者 高洁如
路透台北11月30日电---台湾银行间短率周五持平低位.尽管今日为月底的最后一个交易日,但因上日银行准备数字攀高至近400亿的近来少见高量,令银行今日反而面临消化积数压力,资金情势逆转成为平稳.
交易人士表示,市场资金今日并未如先前预期的吃紧,部分银行表示,月底本会出现的资金需求并未出现,资金仍然相当宽松.
下周一将是本提存期的最后一个交易日,交易员普遍预期,资金仍以充裕为主,利率不致有太大变化.
"市场没什么人缺,缺的也多是零头而已,我的客户也没什么用钱,钱很多很苦恼,"一位公营银行交易人士表示.
至于午间标售的364天期存单决标贴现率较预期为高,颇令人意外.一位外商交易员认为,外商银行近期并非普遍多钱,而是有多有缺,且一年期限偏长,也令部分外资保管行参与兴致不高,是导致标售结果稍高的原因.
台湾央行周五表示,364天期国库券决标贴现率0.70%,高于市场预期.[ID:nST0582319]
本地时间14:30银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.389%,上日收在0.387%.今日区间在0.387-0.46%,上日在0.295-0.46%.
一周(2-7天)拆款区间落在0.399-0.47%;上日在0.388-0.52%.
**短票利率也持平**
票券商表示,今日市场的资金仍偏宽松,利率大致持平不变.一个月短票成交利率主要在0.77%,少部分成交在0.78%.
交易员也说,周五是月底最后一个交易日,资金还是很宽裕,那么下周一的提存期底资金应该也是宽松的局面,不致吃紧.
台湾央行今日存单到期金额3,999亿,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
下周存单到期金额为8,969.95亿台币,分别为周一3,027.55亿,周二63亿,周三3,763亿,周四261亿以及周五1,855.4亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周四超额准备为392亿台币;累计超额准备为负123亿台币,加计前期1%的超额准备为783亿台币.
**公债RP利率稳于区间低位**
公债10天期附买回(RP)利率则持稳在区间低位.交易商表示,本月最后一天,投信虽有些许赎回压力,但由于市场资金宽裕,很快就能完成调度.
交易商指出,今日虽有30亿台币台电公司债交割,又是本月最后一天,但还是没有缺钱的感觉.投信与寿险找券需求依旧,倒是国华人寿因被标出将RP资金抽回,惟对整体市况影响相当轻微.
"今天还是很多钱,一早投信有抽钱,但后来又回头要券."一证券商交易员说.
另一大型银行交易员则表示,由于资金需求少,因此对客户的报价也比较坚持,但多数投信与寿险业还是买帐.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%,少数成交在0.70%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.83%,少数成交在0.80%.
台湾保险安定基金周二表示,国华人寿的标售案以赔付883.68亿台币由全球人寿得标.这赔付金额创下金融机构退场的赔付最高纪录.[ID:nST0580993]
交易商指出,下周没有公债或公司债要交割,仅周一有300亿台币的国库券发行.(完)
--集体采写 董永年; 审校 杨淑祯
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。