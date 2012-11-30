〔表格〕外资在韩国股市买超787亿韩元,散户则卖超

国际油市：亚洲船用燃料油码头升水承压，因需求迟缓且供过于求
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
路透首尔11月30日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超787亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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11月30日 78.7 107.4 -190.9
11月29日 45.2 261.6 -328.1
11月28日 -262.2 164.5 74.1
11月27日 -67.1 382.8 -316.0
11月26日 27.7 67.6 -93.7
11月23日 163.8 48.5 -199.8
11月22日 -37.3 261.7 -217.5
11月21日 164.4 -80.1 -100.4
11月20日 50.4 55.9 -127.3
11月19日 -131.4 166.6 -38.8
11月16日 -133.7 167.9 -38.5
11月15日 -257.7 182.6 31.6
11月14日 -70.5 103.8 -45.0
11月13日 -476.0 -17.5 9.6
11月12日 -155.1 104.8 36.9
11月 9日 -265.0 59.1 189.1
11月 8日 -117.8 -301.2 400.6
11月 7日 132.9 -33.0 -106.6
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本月以来 -534.1 1,876.0 -1,190.4
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今年以来 13,870.5 3,903.2 -12,267.6
------------------------------------------------- (完)
--编译 张若琪;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
短期看来，交易商表示，码头升水上涨空间有限，因供给充裕且船家需求有限；行业消息人士指出，供应商即因而以较低的升水提供码头船货。
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价格因而承受压力，韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)买进4月上半月交付至丽水的石脑油，以成本加运费为基础，价格较日本报价每吨升水约7美元，比YNCC在2月7日采购3月下半月船货时的每吨8.50美元升水来得低。