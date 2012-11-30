〔加拿大数据〕第三季实质GDP环比年率为增长0.6%,低于预期

路透11月30日电---加拿大统计局周五公布,该国实质国内生产总值(GDP)第三季环比年率为增长0.6%,增幅小于预期,因出口创下逾三年来最大跌幅,且企业投资继第二季强劲表现后有所降温.

第三季出口下跌2%,主要是受能源产品、消费产品及多数服务下滑影响.企业的非住宅建构、机器、及设备投资为三年来首次下滑,而库存增加.

加拿大9月GDP持平8月,趸售(批发)贸易及矿业油气开采下滑,但金融、保险及房地产部份成长,两相抵销.

以下为详细数据,单位为百分比(经季节调整,除物价指数外其余亦经通胀调整):

2012 2012 2012

第三季 第二季 第一季

环比年率 +0.6 +1.7 +1.7

较前季 +0.1 +0.4 +0.4

GDP隐含物价指数变化 +0.6 -0.2 0.0

路透调查分析师预估第三季GDP环比年率为增长0.9%,9月GDP为较前月增长0.1%.

注:所有数据均经季节性调整.(完)

浏览加拿大数据相关新闻,请点选[ECI-CA-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]